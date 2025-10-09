Homenatge
Correos dedica un segell al tauler d’escacs de la Casa Museu d’Areny-Plandolit
La peça, amb un valor postal de 3,10 euros i una tirada de 44.000 exemplars, forma part de la sèrie “Museus” dedicada al patrimoni cultural d’Andorra
Correos ha emès un nou segell dedicat al tauler d’escacs de la Casa Museu d’Areny-Plandolit, dins la sèrie "Museus", que té com a objectiu donar difusió a peces emblemàtiques del patrimoni cultural d’Andorra. El segell, amb un valor postal de 3,10 euros i una tirada de 44.000 exemplars, posa en relleu un objecte que simbolitza el prestigi cultural i social de la família Areny-Plandolit en l’Andorra del segle XIX.
El tauler d’escacs, conegut com el "joc dels reis", representa estratègia, poder i previsió, i destaca per la seva elaboració artesanal amb ales de papallones exòtiques, probablement amazòniques. Les caselles blaves tornassolades substitueixen les blanques tradicionals, mentre que el marc, de tons marrons, negres i blaus, s’acaba amb una moldura de fusta senzilla. El segell, imprès en offset amb codi QR, permet observar els detalls del tauler original, oferint una mirada simbòlica a la vida quotidiana i cultural de la casa i del país.