Consens per modernitzar el Registre Civil amb un sistema electrònic
La reforma preveu un temps de transició entre el format físic i el digital
El Consell General ha donat llum verda a la proposició de llei de reforma del Registre Civil, que té com a objectiu modernitzar-ne l’estructura i el funcionament amb la implantació d’un registre electrònic que substitueixi el sistema actual en paper.
La consellera de Demòcrates, Maria Martisella,ha explicat que la reforma preveu "un temps de transició per fer el traspàs al format digital", inicialment fixat en quatre anys, però que aquest termini "es podria modificar si cal".
Des del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha anunciat el vot favorable a la iniciativa, tot i advertir que la digitalització planteja reptes legals i tècnics, com la validesa dels documents electrònics, la protecció de dades i la integració del sistema amb altres administracions. També ha destacat la importància de preservar la part històrica del registre.
Per part de Concòrdia, Maria Àngels Aché, ha considerat que es tracta d’un "repte majúscul" que requerirà una planificació acurada per evitar buits d’informació i garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades. El grup ha anunciat el seu suport a la proposta.
La reforma suposa un pas més en el procés de digitalització de l’administració pública i busca facilitar els tràmits ciutadans amb un sistema més àgil, segur i accessible.