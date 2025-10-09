"MÉS JUSTI EQUITATIU"
Concòrdia vol un nou model de cotització per als autònoms
El grup parlamentari de Concòrdia defensa la necessitat d’impulsar un nou model de cotització per als treballadors per compte propi, amb l’objectiu de fer-lo “més just i equitatiu”, segons van indicar ahir en un comunicat. La formació planteja que la quota d’autònom es calculi a partir dels ingressos reals percebuts anualment per cada treballador i no en funció del salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades al país, actualment situat prop dels 2.600 euros.
Concòrdia remarca que el sistema actual genera una situació injusta per a molts autònoms que tenen uns ingressos inferiors al salari mitjà, ja que acaben “pagant una quota desproporcionada”. La formació alerta que el sistema de bonificacions vigent redueix “substancialment la base de cotització” i “repercuteix directament en el volum de la seva pensió”.