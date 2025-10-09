Conferència del Consell d’Europa
Bonell destaca a Malta el paper dels joves en el Pla nacional de la joventut
La titular de joventut també ha posat en relleu el paper del Fòrum de la Joventut del Principat
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han participat aquesta setmana en la 10a Conferència de ministres de joventut del Consell d’Europa, celebrada a Malta sota el lema “Els joves per la democràcia: les perspectives dels joves en acció”. Bonell ha destacat el paper fonamental dels joves en el procés d’elaboració del Pla nacional de la joventut 2025-2028, presentat l’any passat. El pla va comptar amb la participació de 368 joves i amb el suport tècnic d’un grup d’experts del Consell d’Europa. “És essencial integrar les veus dels joves i el seu punt de vista en la definició de les polítiques públiques, per lluitar contra la desafecció política en aquest col·lectiu, com hem fet amb l’elaboració del Pla nacional de la joventut, on han pogut aportar les seves propostes i contribuir a la seva definició”, ha afirmat la ministra.
Bonell també ha posat en relleu el paper del Fòrum de la Joventut del Principat, que permet fer sentir la veu dels joves davant les institucions del país. Ha recordat que la seva recent incorporació com a membre observador del Fòrum Europeu de la Joventut li permetrà fer-ho també davant les organitzacions internacionals. A més, ha assenyalat que el Govern dota el Fòrum d’un pressupost anual amb l’objectiu de promoure la cultura participativa i fomentar la implicació dels joves en la vida democràtica.
La conferència ha culminat amb l’adopció, per part de tots els estats membres, d’una resolució per a la integració de la perspectiva de joventut en les polítiques nacionals que afecten aquest col·lectiu. El document segueix el Marc de referència sobre la perspectiva de joventut del Consell d’Europa i té com a objectiu elaborar polítiques que responguin a les necessitats i aspiracions dels joves, tenint en compte els contextos específics de cada estat membre.
El secretari d’Estat Alain Cabanes també s’ha reunit amb el director nacional de joventut i esports de Mònaco, Jean-Philippe Vinci, amb qui ha intercanviat bones pràctiques en matèria de polítiques de joventut i ha exposat el procés seguit pel Govern andorrà en l’elaboració del Pla nacional de la joventut.