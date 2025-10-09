Consell General
La reforma de la llei per a l’erradicació de la violència de gènere i domèstica tira endavant
Andorra Endavant ha votat encontrar tot i assegurar que "comparteix el mateix objectiu de la llei"
El Consell General ha aprovat avui la modificació de la Llei per a l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, amb l’objectiu de millorar la protecció de les víctimes i garantir una reparació immediata fins i tot quan l’agressor no pugui fer front a la indemnització.
La proposició de llei ha rebut el suport de Demòcrates, Socialdemòcrates i Concòrdia, mentre que Andorra Endavant ha votat en contra, tot i manifestar el seu acord amb l’objectiu final de la norma, però no compartir la manera en com s'executa. El membre de la Comissió Legislativa de Justícia, Jordi Casadevall (Concòrdia), ha informat que s’han rebutjat les nou esmenes presentades per Andorra Endavant.
La consellera Noemí Amador (Andorra Endavant) ha defensat que el seu grup “comparteix plenament l’objectiu” de la reforma, però ha rebutjat que l’Estat assumeixi les indemnitzacions quan l’agressor no pugui pagar. “És una qüestió de principis. L’agressor ha de saber que les seves accions tenen conseqüències i la ciutadania no ho pot acabar pagant”, ha argumentat, proposant en canvi la creació d’un fons finançat pels propis agressors.
Des de Socialdemòcrates, Susana Vela ha respost amb contundència: “Segueixen sense entendre res. Aquesta mesura permet que l’Estat protegeixi millor les dones i els infants. És una qüestió de justícia social.” En la mateixa línia, Segués (Concòrdia) ha subratllat que la llei “no eximeix ningú de responsabilitat” i que “primer es protegeix la víctima i després s’exigeix responsabilitat”.
La consellera Martisella (Demòcrates) ha retret a Andorra Endavant “no haver participat en els debats previs” i ha defensat que “les víctimes no han de demanar caritat; mereixen una reparació immediata”. El Govern, en paraules de la ministra Molné, ha expressat el suport total a la reforma, destacant que “avança en la protecció de les dones”.
Tot i els tres vots contraris d'AE, la proposició de llei ha estat finalment aprovada, reforçant el compromís institucional amb la lluita contra la violència de gènere i alineant el marc legal andorrà amb el Conveni d’Istanbul, que estableix la responsabilitat subsidiària de l’Estat en aquests casos.