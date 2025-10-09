Consell General
Aprovada la introducció de l’educació financera al currículum escolar
El grup socialdemòcrata es l’únic que s’ha oposat i apunta a un "biaix ideòlogic"
El Consell General ha debatut aquest dijous la proposta d’Andorra Endavant per incorporar l’educació financera al currículum d’ensenyament, amb l’objectiu de dotar els joves d’eines útils per afrontar els reptes econòmics del futur. La consellera Noemí Amador ha defensat que "no podem continuar preparant els joves d’avui amb les eines d’ahir", i ha insistit que la iniciativa "no busca crear economistes, sinó ciutadans conscients". AE proposa, a més, organitzar tallers i xerrades per arribar a tots els estudiants dels diferents sistemes educatius del país.
Des de Concòrdia, Bartolomé ha coincidit en la necessitat de reforçar l’educació financera, sobretot davant "la proliferació de criptomonedes i actius electrònics que atrauen els joves", i ha demanat incloure també continguts sobre el sistema de pensions.
En canvi, els Socialdemòcrates s’hi han oposat. La consellera Susanna Vela ha advertit que aquesta proposta pot comportar un "biaix ideològic" i ha recordat que "els programes de l’escola andorrana ja contemplen aquest aprenentatge". També ha defensat que el paper principal recau en les famílies i no només en l’escola.
Per part de Demòcrates, Martisella ha assenyalat que el ministeri d’Educació ja treballa en aquesta línia i ha acusat AE de fer "un plantejament mediàtic". Tot i això, la cambra ha acceptat les esmenes de Concòrdia, i la proposta final insta el Govern a integrar l’educació financera adaptant els continguts a l’edat dels alumnes.