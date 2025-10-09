Tecnologia
Andorra Telecom acull les jornades d'empresa centrades en màrqueting
La trobada ha servit per recordat que "el millor canal continua sent el boca-orella" per connectar amb l'usuari
Andorra Telecom ha celebrat avui la tradicional jornada d’empresa, una cita que l’operadora organitza des de fa més de quinze anys i que, en aquesta edició, ha volgut mirar més enllà de la tecnologia per endinsar-se en el futur de les marques, el màrqueting i la comunicació. El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha explicat que enguany s’ha volgut trencar amb la temàtica habitual per abordar un camp que, tot i allunyar-se del nucli tecnològic de la companyia, "és d’interès per a les empreses i ajuda a generar reflexió i debat". "Fins ara parlàvem de productes, ciberseguretat o intel·ligència artificial, però aquesta vegada hem volgut obrir-nos a temes de màrqueting i comunicació", ha remarcat Nadal. Segons ell, l’objectiu d’aquestes jornades és "crear un fòrum on les empreses andorranes puguin inspirar-se i compartir coneixement amb experts".
Un dels punts més destacats de la jornada ha estat la presentació de l’"Informe de tendències de branding del 2026", a càrrec del soci director de Comuniza, Javier Velilla, que ha presentat el document en primícia a Andorra. Velilla ha explicat que l’informe és fruit de "més de dos anys de treball continuat" i que ofereix "una caixa d’eines per construir millors marques i impulsar el creixement". El concepte central d’aquesta edició és la simplicitat, definida sota el lema 'back to human'. "En un món d’algoritmes, complexitat i intel·ligència artificial, tornar als fonaments de l'ésser humà és el que millor funciona", ha defensat Velilla, que ha insistit que les marques del futur seran "més pragmàtiques, funcionals i connectades amb el valor real que ofereixen a l’usuari". "Si hi ha distància entre el que prometo i el que entrego, perdo la credibilitat", ha detallat.
Velilla també ha volgut recordar que, malgrat els avenços digitals, "el millor canal continua sent el boca-orella, la sopa de ajo", en referència a la importància de la recomanació directa i de la confiança personal com a eina essencial per consolidar una marca sòlida.
La marca Andorra arreu
La jornada també ha comptat amb la participació de Noemí Pedra, directora de Màrqueting i Comunicació d’Andorra Turisme, que ha compartit la seva experiència al capdavant del desenvolupament de la marca Visit Andorra. Pedra ha explicat la seva particular "fórmula d’èxit de la marca Andorra", una manera gràfica i sintètica d’expressar el procés estratègic i creatiu que impulsa la promoció turística del país. "La marca Andorra és igual a l’anàlisi multiplicada per la suma de valors, creativitat i accions elevada a l’impacte”, ha detallat, explicant que aquesta fórmula resumeix el treball d’anàlisi, implementació i expansió de la marca a través de les campanyes publicitàries.
Pedra ha remarcat que col·laborar amb marques com Cirque du Soleil, Disney o National Geographic permet que Andorra formi part d'un ecosistema global, ja que "si les marques tenen valors iguals i som atrevits en el sentit de dir que volem fer coses vistoses, molt qualitatives, molt pensades, doncs som en favor de les dues marques", afavorint la qualitat i visibilitat de la seva pròpia marca.
En aquesta línia, Pedra ha subratllat la importància de les col·laboracions amb grans marques internacionals, que ajuden a posicionar Andorra "en un ecosistema de marques amb valors compartits i a donar visibilitat internacional al país". Pel que fa a la continuïtat d’aquestes aliances, ha recordat, tal com va dir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres que "encara tenim dos anys més de contracte amb el Cirque du Soleil", i que el futur dependrà de "com es reinventin tant ells com nosaltres, buscant noves propostes creatives i diferenciades".