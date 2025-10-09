Digitalització
Andorra Digital i Salesforce s’alien per avançar cap a un model d’administració "més eficient"
L’acord busca fer més accessibles i personalitzats els serveis públics
Andorra Digital ha signat un acord de col·laboració amb Salesforce amb l’objectiu d’avançar cap a "un model d’Administració Pública més eficient i orientat al servei del ciutadà i de les empreses", segons indica l'entitat en un comunicat. L’acte de signatura s’ha celebrat a la seu de Salesforce a Madrid, amb la participació de David Vicente, director d’Andorra Digital, i Jesús Galindo, vicepresident del Sector Públic de Salesforce. L’acord estableix un marc de cooperació per implementar solucions tecnològiques que modernitzin els serveis governamentals i en millorin l’accessibilitat, la personalització i la transparència. El comunicat informa que l'empresa és líder mundial en gestió de relacions amb clients (CRM) basada en la intel·ligència artificial,
Vicente ha remarcat que “aquesta signatura representa un pas més en l’estructuració d’un gran ecosistema de partners internacionals que establiran els pilars per organitzar la disseminació de la digitalització en els serveis públics. Amb Salesforce, volem apropar-nos més als usuaris finals, facilitar-los el dia a dia i optimitzar la relació amb l’Administració Pública”.
Jesús Galindo ha destacat que “les administracions públiques de tot el món s’enfronten al repte de realitzar una gestió eficient i centrada en el ciutadà. Andorra s’està situant a l’avantguarda en la modernització dels serveis públics. Estem convençuts que aquest acord, a més, permetrà impulsar la digitalització dels serveis en el sector privat, ajudant en el seu creixement i desenvolupant plans d’expansió”.
La col·laboració entre Andorra Digital i Salesforce es fonamenta en tres grans eixos: fomentar la competitivitat empresarial a través de la digitalització, especialment de les pimes; adoptar tecnologies avançades com la intel·ligència artificial garantint la interoperabilitat dels sistemes; i protegir la privadesa i els drets digitals dels ciutadans, promovent alhora el desenvolupament de noves competències digitals.
L’impacte més directe es reflectirà en la millora de l’experiència ciutadana mitjançant la implementació de solucions que optimitzin els serveis públics, la creació de portals unificats i la millora dels canals de comunicació, segons infroma Andorra Digital. Paral·lelament, s’impulsarà la digitalització i automatització dels processos interns de l’Administració per afavorir una presa de decisions basada en dades.
També està previst desplegar iniciatives específiques per fomentar la transformació digital de les petites i mitjanes empreses del país, amb l’objectiu de consolidar un ecosistema empresarial capaç de créixer mitjançant l’adopció de noves tecnologies i la incorporació d’eines basades en la intel·ligència artificial.