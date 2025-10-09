POLÍTICA
AE reclama la llista d’empreses beneficiàries dels crèdits tous durant la covid-19
El grup parlamentari liderat per Carine Montaner va registrar una sol·licitud d’empara al síndic general “per manca de transparència del Govern en la publicació de la llista d’empreses beneficiàries dels crèdits tous avalats durant la covid-19”.
En el comunicat, Andorra Endavant va fer esmena de l’article 41 de la Llei general de finances públiques al·legant que fa cinc anys que demana aquestes dades durant els darrers dos mandats, però “Govern continua negant-se a publicar o lliurar la informació requerida, contravenint els principis de transparència i fiscalització”.
En el comunicat, Andorra Endavant va exigir la publicació completa de la llista d’empreses beneficiàries dels crèdits tous durant la covid-19 i amenaça d’“exercir les accions jurisdiccionals pertinents per salvaguardar el principi de transparència reconegut a l’article 72.3 de la Constitució”.