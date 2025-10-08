Meteo
El servei meteorològic adapta els colors dels avisos per fer-los més inclusius
Les noves tonalitats i les línies de fons milloraran la identificació per a persones amb diversitat visual
El servei meteorològic ha introduït canvis en les tonalitats dels colors dels avisos meteorològics per alinear-se amb els codis d’EUMETNET, la xarxa europea de serveis meteorològics nacionals. Les noves tonalitats de groc, taronja i vermell mantenen la mateixa jerarquia de risc, però s’ajusten per millorar la coherència visual i l’accessibilitat.
Els avisos incorporen ara línies de fons diferenciades, una mesura dissenyada per facilitar-ne la distinció a les persones amb diversitat visual o dificultats per percebre els colors. Aquesta actualització busca fer la informació més clara, inclusiva i universalment comprensible sense alterar el significat dels nivells d’alerta existents.