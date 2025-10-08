REPORTATGE
Navegant per les emocions
L’art com a eina en l’àmbit de la salut mental permet utilitzar el procés creatiu per comprendre les emocions i processar traumes.
Quantes vegades ens hem fet una banyera d’aigua calenta després d’un dia estressant? Quantes vegades hem dedicat uns minuts a reflexionar en silenci sota la dutxa? Les inseguretats i emocions poden ser, a vegades, una tempesta dins nostre i així ens ho vol mostrar Anna Simonet, també coneguda com a Effy, amb l’exposició benèfica Ofegant-me o aprenent a nedar, que es va inaugurar dilluns a l’espai Hive Five d’Andorra la Vella. Una exposició centrada en l’exploració de les emocions i la salut mental, que ha comptat amb el suport de l’Associació de Joves en Risc d’Andorra.
“Aquestes obres naveguen per les emocions, igual que jo he navegat per la vida”
L’aigua és l’element principal que connecta totes les obres i que reflecteix com l’artista s’ha sentit al llarg del temps presentant-se tant com un component de caos quan les marees de pensaments la superen tant com un espai de tranquil·litat, quan és capaç de flotar sobre les onades en calma. Anna Simonet assegura que ella mateixa ha après a respirar sota l’aigua dins de la tempesta i que ha trobat refugi dins d’aquesta. Plorar a la dutxa o fer-se una banyera són una manera de desconnectar del món i de la saturació constant. Les obres majoritàriament són pintures a l’oli i l’acrílic, però que s’han fet amb diferents tècniques, pinzells, esponges o fins i tot pintant amb els dits. També hi ha obres que canvien d’estil, com és el cas d’una que barreja les imatges amb elements naturals. Anna Simonet veu l’art com una eina que permet tant a l’espectador com a l’artista connectar profundament amb un mateix i expressar tot allò que les paraules no ens permeten. Segons ella, veure reflectit allò que sentim ens fa sentir menys sols i ajuda a crear un espai on podem compartir el dolor i els dubtes amb els altres. De fet, dins l’exposició també es faran tallers els dies 8 i 9 d’octubre, en què l’Anna convida els participats a mullar-se i obrir-se emocionalment tant com desitgin. Els complexos, les inseguretats, sortiran a la llum a través de pintures sobre la pell que després s’estamparan en llenços en una obra col·lectiva. Aquesta exposició es tancarà el 10 d’octubre coincidint amb el Dia internacional de la salut mental.