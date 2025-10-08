Seguretat viària
Mobilitat alerta dels riscos de conduir amb la música alta i de no portar el cinturó de seguretat
El vídeo informatiu també destaca l'obligatorietat dels guants homologats per a motoristes
El Servei de Mobilitat ha difós una nova campanya informativa sobre seguretat viària en què s’adverteix dels perills de determinades conductes al volant. Manel Pelegrina, cap de la Unitat de Seguretat Viària, subratlla en el vídeo que “és perillós portar la música alta mentre conduïm perquè no sentim el que hi ha al nostre entorn, ja sigui un clàxon, una sirena o qualsevol alerta que requereixi la nostra atenció”.
Pelegrina remarca la importància de portar sempre el cinturó de seguretat, tant el conductor com tots els passatgers, per evitar lesions en cas d’accident. “Si no portem el cinturó i ens salta l’airbag, ens pot provocar lesions molt greus”, adverteix. El responsable recorda que els infants “sempre han d’anar lligats amb sistemes de retenció homologats i adaptats al pes i a l’alçada”.
La campanya també posa èmfasi en la seguretat dels motoristes. Pelegrina recorda que “és obligatori portar guants quan anem en moto perquè augmenten la nostra seguretat”. A més, afegeix que aquests han de ser “homologats i especials per a moto”, ja que “ens protegeixen de la climatologia i, en cas de caiguda, de possibles cremades i rascades”. L’ús dels guants és obligatori tant per al conductor com per al passatger.