SOCIETAT
Les obres del pont de Lisboa segueixen el full de ruta previst
Els treballs, iniciats al setembre, haurien d’acabar en un mes i mig
Les obres al túnel dels Dos Valires evolucionen segons el calendari previst, amb treballs específics al pont de Lisboa per renovar el paviment i optimitzar els drenatges, segons va informar Mobilitat. Aquestes actuacions van començar el 10 de setembre i es preveu que finalitzin en un mes i mig. Durant aquest període, la circulació pel túnel es manté oberta, però amb doble sentit, ja que els treballs afecten la mobilitat habitual. L’objectiu principal és millorar tant el paviment com els drenatges del pont de Lisboa, garantint una major seguretat i durabilitat de la infraestructura.
Les obres volen renovar el paviment i optimitzaran els drenatges
Quan està tancat el tub nord, els vehicles que circulen de la Massana cap a Encamp han de desviar-se fins a la rotonda d’Engolasters per canviar de sentit. Altres mesures inclouen la reducció de la velocitat màxima a 50 quilòmetres per hora i la prohibició de circulació de ciclistes dins dels túnels, per garantir la seguretat de tots els usuaris.
La circulació es manté amb doble sentit: si es treballa a la boca nord, s’habilita la sud, i viceversa. Des del 15 de setembre ha estat tancat el tub sud, i a partir del 13 d’octubre es preveu el tancament del nord per continuar les millores.
A més, Mobilitat ha informat que el túnel del Pont Pla romandrà tancat avui a la nit per tasques de neteja del COEX, afectant la circulació nocturna i requerint precaució als conductors.