Afers Exteriors
Les fronteres quedaran exemptes de l'Entry/Exit fins que no hi hagi acord amb la Unió Europea
El ministre Casal ha destacat que les negociacions estan en fase de conclusió
La frontera del Baladrà i la del riu Runer quedaran exemptes del nou sistema Entry/Exit, que entrarà en vigor a partir de diumenge, fins que Govern no signi un acord amb la Unió Europea. Així ho ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, tot esmentant que "diumenge la normalitat seguirà com sempre". El ministre ha apuntat que "les negociacions avancen a bon ritme, sobretot amb la Unió Europea, i estem gairebé en la fase de conclusió". Les negociacions bilaterals amb Espanya i França van un pèl més endarrerides, però "estan iniciades i es preveu que el primer trimestre del 2026 tinguem tancat l'acord", ha apuntat Casal. El ministre ha explicat que ara no hi haurà controls sistemàtics, i que "Andorra lluita perquè no hi siguin en un futur".
El ministre ha remarcat que els ciutadans andorrans i de l'espai Schengen, no es veuran afectats per aquest nou sistema, i que només afectarà els extracomunitaris, siguin treballadors o no, que arribin al Principat. "El control primer es farà en un país de l'espai Schengen, [ja que a Andorra s'hi arriba obligatòriament per un país d'aquest espai], sigui a Espanya o a França, i allà es demanarà a la persona que pugui garantir la tornada [sigui al país d'origen o al de residència]", ha explicat Casal.
El ministre ha remarcat que la competència per retornar a una persona no comunitària que no compleixi amb el nou sistema correspon al país del primer punt de control, Espanya o França. "No és competència d'Andorra si porten vol de tornada o no. El control el fa un estat Schengen", ha dit Casal.