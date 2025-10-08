SALUT MENTAL
Les entitats celebren l’arribada de l’estratègia contra el suïcidi
Tant l’ADJRA com l’AFMMA declaren que feia molt de temps que esperaven aquest pla estratègic i hi aportaran les seves propostes
Govern va presentar dilluns el pla estratègic de lluita i prevenció del suïcidi, una mesura inclosa en el Pisma i que té l’objectiu de “prevenir i reduir les conductes suïcides”, segons va explicar la ministra de Salut, Helena Mas.
Per la seva banda, les entitats del Principat van declarar que aquesta mesura és “molt necessària” i reclamen que “es posi en funcionament el més ràpid possible”. Rosa Lluís, presidenta de l’Associació de Familiars per la Salut Mental (AFMMA), va demanar que el pla “no tan sols estigui centrat en la persona, sinó també en el seu entorn, que ha de suportar el dol i dur a terme un procés complicat”. L’AFFMA, que espera ser partícip de la Taula nacional de salut mental, també va valorar de manera positiva la creació de l’Observatori de salut mental perquè “no es pot fer res sense unes dades fiables”.
Les associacions reclamen que és una mesura necessària i d'aplicació urgent
Altrament, Sandra Cano, presidenta de l’Associació en Defensa del Jovent en Risc (ADJRA), va declarar al Diari la urgència d’aquesta mesura i la necessitat de la seva aplicació. Va afirmar que Govern ja els ha presentat el text del pla estratègic i que, des de l’ADJRA, “proposaran mesures concretes durant aquest període participatiu”, i “al novembre ja es presentarà el pla definitiu”. En aquesta línia, l’associació ha programat durant aquest mes d’octubre dues activitats culturals per commemorar el Dia mundial de la salut mental i posar el focus en “la necessitat de dedicar més recursos a la prevenció i l’atenció emocional, especialment entre infants i joves”. Les propostes inclouen l’exposició Ofegant-me o aprenent a nedar, de l’artista EFFY (Anna Simonet), i la projecció del llargmetratge Un petit món, de Laura Wandel.