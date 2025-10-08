L’antiguitat del contracte serà clau
La descongelació graduarà els topalls als augments dels lloguers en funció de l’any del contracte del pis i el preu per metre quadrat
Les condicions de descongelació dels contractes de lloguer s’estan acabant de definir ja amb l’objectiu de tancar-les les setmanes vinents per entrar-les, via projecte de llei, a tràmit parlamentari al novembre. La ministra d’Habitatge està mantenint contactes amb els implicats per mirar de cercar un consens malgrat que, tal com va avançar el cap de Govern en l’entrevista a Diari TV d’aquest dilluns, si no hi ha acord l’executiu prendrà la iniciativa. Els propietaris voldrien ja la desintervenció, però no serà fins al 2027 que es formalitzarà, mentre que el que es planteja per al 2026 és que els contractes que es liberalitzin siguin aquells en què propietari i inquilí hagin arribat a una entesa. El 2027 tampoc no serà una liberalització completa (com ja s’ha avançat en diverses ocasions) per la crisi que podria suposar després de les pròrrogues successives (la primera, l’any 2019), que afecten aproximadament un 70% dels contractes, i es fixaran uns topalls a l’augment. Seran dues les variables: l’any que es va signar el contracte (i, per tant, els que fa que està prorrogat), però també s’establirà un límit sobre el preu del metre quadrat perquè no es dispari la mensualitat si ja és prou alta. Quedarien al marge, però, els habitatges considerats d’alt estànding, una petició dels propietaris que l’executiu considera acceptable.
Els propietaris s'avenen a posar límits a la pujada amb condicions
El president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, Jordi Martisella, va indicar que “no té sentit que el lloguer d’un xalet estigui intervingut”. En aquesta categoria també situen pisos nous o reformats recentment. Respecte a la resta, “acceptem que els increments estiguin limitats”, malgrat que no va entrar en xifres de les quals “s’està parlant”. El que sí que va defensar és que l’afectació ha de ser generalitzada, a tots aquells contractes prorrogats, independentment de l’any des del qual ho estan. Però Martisella va insistir a defensar que la descongelació que demanen no busca els increments exacerbats, sinó desbloquejar el mercat. I que “probablements molts propietaris” optarien per pujades moderades si volen conservar la relació amb un inquilí amb qui mantenen una bona entesa, “si compleix, no dona complicacions i col·labora amb el manteniment de l’immoble”.
S'ha d'acabar de definir com plasmar les primeres accions per al 2026
Les línies mestres de com s’ha de procedir el 2027 estan definides (el Govern també ho ha tancat amb el grup parlamentari), però ara queda el més complex, posar les xifres. Complicat per les dificultats d’acontentar dues parts confrontades, els propietaris i la Coordinadora per un Habitage Digne, que representa els llogaters i amb la qual també s’està parlant. S’hi va referir el cap de Govern al Parlem-ne: “Espero que si hi ha aquesta capacitat de posar-nos una mica a la pell de l’altre que puguem arribar a un acord. Però si no arribem a un acord, una vegada més, el Govern assumirà les seves responsabilitats i prendrà les decisions que consideri millors d’acord amb l’interès general. Que no és ni el dels propietaris ni el dels llogaters.” Queda per concretar com posar sobre el paper aquesta voluntat que el 2026 impliqui ja una arrencada de la descongelació, però sempre que sigui fruit d’un acord entre les dues parts. De fet, aquesta és una opció que ja existeix i que limita la pujada que pot aplicar el propietari a un 10% sempre que l’inquilí s’hi avingui.
El futur de la descongelació també s’està abordant en el marc de la comissió que pivota l’Institut Nacional de l’Habitage i en la qual participen propietaris, coordinadora i col·lectius i entitats implicats en el sector. La directora de l’ens va assenyalar que l’objectiu també era consensuar propostes per traslladar-les al Govern. Aquesta tardor ha de ser, així, determinant per fixar el full de ruta de l’habitatge de lloguer, amb una descongelació controlada. Espot va insistir que és el moment perquè “mantenir indefinidament la pròrroga forçosa no és una bona solució. Desincentiva i ha creat un mercat de l’habitatge a dues velocitats. I, per tant, ara del que es tracta és de poder-ho anar aixecant, però no de manera incondicionada. També amb certs compromisos de limitació de l’increment de la renda i en això estem treballant”.
Les claus
- LES XIFRES DELS TOPALLS, PENDENTS. L’estratègia de descongelació ja està definida, però cal posar xifres als topalls. La voluntat és avançar les setmanes vinents per tenir un projecte de llei embastat per al novembre.
- DESCONGELACIÓ EL 2026 SI HI HA ACORD. El 2027 és l’any de la liberalització sota control del mercat de lloguer, però l’any que ve es podria donar en alguns casos i sempre condicionat a l’entesa prèvia entre propietari i inquilí.
- CONTACTES AMB LA VOLUNTAT DE CONSENSUAR. La ministra d’Habitatge està mantenint contactes amb les parts concernides per mirar de cercar un consens. Per exemple, la proposta dels habitatges d’alt estànding és dels propietaris.