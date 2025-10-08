Conflicte Orient Mitjà
L'andorrana de la flotilla denuncia "molta violència" per part dels soldats israelians
Cèlia Vélez diu que "ens van lligar les mans en brides i vam estar de genolls en un pàrquing sense poder-nos moure"
L'andorrana de la flotilla, Cèlia Vélez, ha denunciat "molta violència" per part dels soldats israelians una vegada van arribar al port d'Asdod. Ho ha fet en una entrevista al mitjà català Betevé, on ha explicat com va ser aquell moment. "Ens van treure a tots del vaixell, ens van lligar les mans al darrere amb unes brides, i ens van obligar a posar-nos de genolls en un pàrquing". La jove diu que ella va arribar de nit, motiu pel qual "vam passar fred". Vélez, apunta que "estàvem amb el cap a terra i no et podies moure ni parlar, perquè si no et venia un guàrdia cridant don't move, don't talk (no et moguis, no parlis), i si et rebel·laves aplicaven violència".
"Va ser a partir dels atacs amb drons contra la flotilla (el 9 de setembre a Tunísia), que les nits i els dies van passar a ser molt dures", explica l'andorrana, tot apuntant que "vam canviar els protocols i vam passar a practicar molt el protocol d'atac, antiincendis o abandonament del vaixell". En l'entrevista també ha anunciat que els tripulants van llençar els telèfons mòbils "per protecció, perquè teníem informació delicada de la missió, així com contactes de familiars i amics".
La jove activista s'ha mostrat contenta de tornar a ser a casa, però ha lamentat que no totes les companyes hagin tingut la mateixa sort. "Fins abans de tornar ho vaig aguantar molt bé, però des que he tornat no estic tranquil·la, i crec que no ho estaré fins que tothom estigui a casa". Vélez explica que la seva família i amics li han donat molt de suport en tot moment i "els hi agreixo a tots".