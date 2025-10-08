CIBERSEGURETAT
Intent d’estafa amb imatges d’RTVA i del cap de Govern generades per IA
Alguns usuaris de xarxes socials s’han trobat amb un compte conegut com a Secure Investment que mostra imatges del telenotícies d’RTVA. El que no saben els usuaris és que aquestes imatges estan generades per intel·ligència artificial per suplantar el programa. Ja s’han vist vídeos mostrant el cap de Govern, Xavier Espot, o la presentadora d’RTVA Karen Gacusana. El compte tracta d’enganyar els usuaris per fer creure que és una aplicació o projecte oficial del Govern i les imatges que genera apareixen a les xarxes com a publicitat. Els falsos anuncis conviden la gent a invertir 250 euros amb la promesa d’acabar guanyant fins a 29.000 euros mensuals gràcies a un suposat bot de trading. L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra ja ha advertit que es tracta d’un cas de phishing per robar dades personals i recorden que cap institució pública andorrana avala aquest tipus d’iniciatives.