Futures reformes per a universitats privades
Requisits del Govern per guiar els centres privats a desenvolupar-se en àmbits clau
La Universitat d’Andorra (UdA) va celebrar ahir la inauguració del nou curs 2025 en un acte a l’Andorra Park Hotel. L’acte va comptar amb la participació del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, que va posar sobre la taula la creixent problemàtica de la proliferació d’universitats privades i va aprofitar per mostrar el seu suport a l’UdA.
Baró va declarar que des del ministeri, el departament d’Ensenyament Superior s’està treballant en eines que permetin el desenvolupament de noves estratègies. La proliferació d’universitats privades i la seva qualitat és un element al punt de mira. Ladislau Baró va avançar que aquesta tardor es presentaran les bases de l’estratègia nacional d’ensenyament superior a la comissió legislativa d’educació del Consell General, una eina que permetrà establir un sistema de prioritats a l’hora de regular el futur desenvolupament d’aquest àmbit educatiu. Afirma que per implementar aquest nou model cal abans un canvi de la llei i un nou reglament. Un text que establirà les bases del pla estratègic de les universitats d’ensenyament superior per un període de temps que pot ser de quatre a sis anys. Assegura que l’actual prioritat és crear un nou model de discrecionalitat reglada amb l’objectiu d’establir un sistema de prioritats i pautes reguladores que permetin guiar el desenvolupament cap a àmbits clau i que també facilitaria regular el creixement del sistema d’ensenyament superior privat per evitar un creixement descontrolat. “Plantegem un nou model que orienti cap a on s’han de desenvolupar les universitats privades”, va dir el ministre en unes declaracions al Diari.
La presència del català a les universitats privades també es va posar sobre la taula. Baró va afirmar que el ministeri ha començat a treballar en una modificació reglamentària que vagi lligada al nou reglament del model d’ensenyament superior. Un altre dels participants en l’acte i encarregat de conduir la lliçó inaugural de l’acte va ser el doctor Josep Maria Garrell, president de l’European University Association, que va posar de manifest la importància de la iniciativa de les aliances universitàries. Una iniciativa que va començar l’any 2019 i que compta amb la participació de més de 500 universitats europees. Aquesta iniciativa té com a objectiu desenvolupar la cooperació de les universitats membres, crear estratègies d’educació en comú i establir campus interuniversitaris europeus que facilitin la mobilitat dels estudiants entre les universitats aliades, a més de permetre als estudiants obtenir un grau combinant els estudis en els diferents països membres d’aquest programa europeu, que ja té 500 universitats participants.
