SUCCESSOS
Ferit un motorista de 20 anys en una col·lisió amb una altra moto
Dues motocicletes van col·lidir ahir a Sant Julià de Lòria pels volts de les onze del matí, quan una de les motos circulava de pujada i l’altra de baixada, segons van explicar testimonis del sinistre. El xoc es va produir a l’altura del número 11 de l’avinguda Francesc Cairat i els serveis d’emergència s’hi van desplaçar per atendre els motoristes implicats. Un dels afectats, de 20 anys, va ser atès al mateix lloc de l’accident i posteriortment traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se li van practicar diverses proves i es va determinar que les lesions que patia eren de caràcter lleu, segons van explicar fonts sanitàries.
La circulació a la via es va veure afectada durant el temps que va durar la intervenció dels equips d’emergència, que van treballat per assistir els implicats i restablir la normalitat del trànsit.