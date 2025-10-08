ESDEVENIMENTS
Diversand visibilitza el col·lectiu LGTBIQA+ amb una setmana d’activitats
L’associació Diversand organitza, de l’11 al 19 d’octubre, una setmana d’activitats per promoure “la visibilitat, la inclusió i la cohesió del col·lectiu LGBTIQA+”, amb el suport del Govern, el comú d’Andorra la Vella i GayAndorra.
Activitats per reflexionar amb el joc i la imaginació
El programa començarà dissabte 11 amb la Passejada diversa, coincidint amb el Dia internacional de la sortida de l’armari. Divendres 17, Dia per la despatologització trans, el centre cultural la Llacuna acollirà la taula rodona Infància i adolescència trans, amb Carolina Marzá (mare d’una nena trans), Brianna Brillith, Laura Scarrone (psicòloga) i Nieves Calvo (presidenta de Diversand), moderades per Clàudia Cunill. L’endemà, el mateix espai oferirà el contacontes i taller Contes sense històries, a càrrec de La Tribu Juganera. La setmana clourà diumenge 19 amb la comèdia Gai i Figura!, de Dd Fernández (Princesa d’Escaldes), a les 19 hores a l’Espai sociocultural Punt de Fuga.