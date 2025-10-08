MÚSICA

Daniel Claret dirigirà l’ONCA en el concert del Cambra Romànica

Moment de la presentació del nou cicle Cambra Romànica

Moment de la presentació del nou cicle Cambra RomànicaFundació ONCA

Redacció

La Fundació ONCA, amb el suport del Govern d’Andorra i Creand Fundació, inaugura el desè cicle Cambra Romànica amb un concert que se celebrarà dissabte 25 d’octubre a les 18 hores al santuari de Meritxell. El violoncel·lista andorrà Daniel Claret actuarà com a solista i director, amb Jaume Guri com a concertino convidat, sota la batuta de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA).

El programa musical estarà centrat en el compositor austríac Joseph Haydn i inclou tres obres destacades: el Concert núm. 1 per a violoncel i orquestra en Do major, la Simfonia núm. 45 Dels adeus i el Presto de la Simfonia núm. 59 Del foc. Claret ha reconegut que el concert “és molt especial perquè vaig entrar a la Jonca amb 13 anys i 25 anys més tard estic liderant un projecte amb l’ONCA”.

