MÚSICA
Daniel Claret dirigirà l’ONCA en el concert del Cambra Romànica
La Fundació ONCA, amb el suport del Govern d’Andorra i Creand Fundació, inaugura el desè cicle Cambra Romànica amb un concert que se celebrarà dissabte 25 d’octubre a les 18 hores al santuari de Meritxell. El violoncel·lista andorrà Daniel Claret actuarà com a solista i director, amb Jaume Guri com a concertino convidat, sota la batuta de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA).
El programa musical estarà centrat en el compositor austríac Joseph Haydn i inclou tres obres destacades: el Concert núm. 1 per a violoncel i orquestra en Do major, la Simfonia núm. 45 Dels adeus i el Presto de la Simfonia núm. 59 Del foc. Claret ha reconegut que el concert “és molt especial perquè vaig entrar a la Jonca amb 13 anys i 25 anys més tard estic liderant un projecte amb l’ONCA”.