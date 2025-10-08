Economia
Creand Assegurances Estalvi llança el primer pla de jubilació indexat del país
El producte inverteix en empreses sostenibles analitzades per la plataforma Clarity AI
Creand Assegurances Estalvi ha presentat el Creand Pla Jubilació Indexat, el primer producte d’aquesta tipologia al país. Es tracta d’una assegurança d’estalvi que inverteix en fons de fons i, principalment, en fons d’inversió cotitzats (ETFs) que repliquen índexs internacionals de referència. L'entitat explica que el pla incorpora un component de sostenibilitat, ja que inverteix en empreses analitzades segons criteris ambientals per la plataforma Clarity AI.
Creand Assegurances Estalvi explica que el producte permet als clients invertir de manera còmoda i flexible, triant entre tres modalitats d’inversió segons el nivell de risc: arriscat, equilibrat o moderat. A més, ofereix un capital de mort addicional als drets acumulats i permet canviar de modalitat d’inversió en qualsevol moment. El Creand Pla Jubilació Indexat té com a objectiu fomentar l’estalvi a llarg termini mitjançant aportacions recurrents i amb la possibilitat de rescatar el capital en qualsevol moment, oferint liquiditat des del primer dia.
El director del Grup Assegurador de Creand Crèdit Andorrà, Daniel Marsol, ha explicat que “reforcem el compromís de fomentar l’estalvi amb productes innovadors i adaptats a les noves necessitats del mercat, amb una proposta que permet diversificar les inversions i oferir més transparència i eficiència”.
Marsol ha destacat que aquest nou pla dona accés a múltiples valors i geografies en una sola inversió, reduint el risc sectorial. L'entitat recorda que el risc de la inversió recau en el prenedor i que el valor del capital que pagarà Creand Assegurances Estalvi anirà vinculat a les fluctuacions dels mercats financers.