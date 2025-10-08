CASS
El Consell General avança en l’estudi de mesures per garantir la sostenibilitat de les pensions
El grup de treball analitza l’augment progressiu de les cotitzacions, el topall de pensions i l’edat de jubilació
La Comissió Legislativa de seguiment i sostenibilitat de les pensions de la CASS s’ha reunit avui al matí per continuar treballant en les reformes necessàries per assegurar la viabilitat del sistema de pensions a llarg termini. La Comissió està analitzant les mesures paramètriques establertes durant la passada legislatura, que inclouen l’augment progressiu de les cotitzacions; la fixació d’un topall a les pensions i a les cotitzacions i l’increment gradual de l’edat de jubilació.
La Comissió ha sol·licitat simulacions que permetin quantificar com millorarien la situació del sistema de pensions a Andorra per valorar l’impacte d’aquestes propostes. Les mesures es troben actualment en fase d’estudi. Un cop pactada la naturalesa, les condicions i l’impacte de cada proposta, els grups parlamentaris faran la seva valoració política, un procés que s’espera completar en els pròxims mesos.
La Comissió també treballa en una anàlisi a llarg termini per estudiar reformes estructurals, entre les quals destaca la possible creació d’un pilar de comptes individuals per a cada cotitzant, que seria gestionat des del sector públic. El conjunt de mesures busca reforçar la sostenibilitat del sistema de pensions de la CASS i garantir-ne l’estabilitat davant els reptes demogràfics i econòmics futurs.