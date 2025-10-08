Política
Concòrdia demana un model de cotització "més just i equitatiu" per als autònoms
La formació proposa un sistema de quotes basat en els ingressos reals dels treballadors per compte propi
El grup parlamentari de Concòrdia ha defensat la necessitat d’impulsar un nou model de cotització per als treballadors per compte propi, amb l’objectiu de fer-lo "més just i equitatiu", segons indiquen en un comunicat. La formació planteja que la quota d’autònom es calculi a partir dels ingressos reals percebuts anualment per cada treballador i no en funció del salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades al país, actualment situat al voltant dels 2.600 euros.
Concòrdia remarca que el sistema actual genera una situació injusta per a molts autònoms que tenen uns ingressos inferiors al salari mitjà, ja que acaben "pagant una quota desproporcionada". La formació alerta que el sistema de bonificacions vigent redueix "substancialment la base de cotització" i "repercuteix directament en el volum de la seva pensió".
El conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha presentat una demanda d’informació per conèixer el nombre de treballadors per compte propi segons la tipologia de bonificació establerta per llei i quants d’ells estan pagant una quota que no s’ajusta als seus ingressos reals.
El grup parlamentari també ha demanat al Govern més rapidesa en el desplegament reglamentari de la Llei del Pla d’estadística 2026-2029. La formació ha presentat una esmena que estableix un termini màxim de tres mesos, des de l’entrada en vigor del text, perquè s’aprovi el reglament que determini les modalitats i condicions per obtenir accés a les dades amb finalitats de recerca científica.
Les propostes de Concòrdia també inclouen establir l’indicador de qualitat sonora en les activitats estadístiques sobre el medi ambient, atès que, segons diuen, el cadastre sonor del Principat fa anys que no s’actualitza. A més, planteja que els organismes que formen part del Sistema Estadístic cedeixin les dades en un termini màxim d’un mes des de la seva sol·licitud, per tal de millorar l’elaboració i depuració de dades en temps real i evitar duplicitats innecessàries.