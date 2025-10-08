EL FACULTATIU HA ESTAT APARTAT DEL SAAS
CASS i col·legi avaluen mesures cautelars contra el metge detingut
El cas està en mans dels assessors legals de la parapública i l’ens professional
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Col·legi de Metges han posat en mans dels respectius assessors legals si és factible prendre mesures contra el facultatiu de 44 anys detingut la setmana passada per presumptes abusos sexuals a una treballadora de l’hospital. Mesures que implicarien la desconvenció cautelar (per part de la CASS) i que en el cas del col·legi s’han d’acabar de determinar. Seria mentre la justícia no dirimeix el cas. El SAAS ja ha apartat el professional del servei hospitalari (on es van produir els fets i on treballava en règim liberal) i les accions que ara es valoren implicarien vetar-li també l’exercici per compte propi.
El fet que no succeís en l'àmbit de l'exercici condiciona l'acció del col·legi
En el cas del col·legi professional, fonts de l’ens van indicar que no han tingut una notificació oficial del cas però que han optat per posar-lo ja en mans de l’assessora jurídica perquè determini si han d’aplicar alguna mesura, tenint en compte també que la rapidesa amb la qual va actuar la direcció hospitalària i com s’han succeït després les actuacions aporta prou solidesa. Un dels elements que es posen sobre la taula és que el presumpte delicte no es va produir en l’àmbit d’una visita mèdica i, per tant, s’ha de determinar si el col·legi té la capacitat des del punt de vista legal d’emprendre alguna actuació contra un professional que en aquell moment no exercia com a tal.
La fundació Meritxell acompanya i fa seguiment de la treballadora
Van ser els serveis de seguretat del centre sanitari els que van alertar dels fets dilluns de la setmana passada i la direcció, en constatar indicis consistents de gravetat, ho va traslladar a la Fiscalia perquè dirimís eventuals actuacions legals. L’acusació pública ho va posar posteriorment en coneixement de la policia, que va procedir a la detenció. L’home va ser arrestat dijous al matí per un presumpte delicte contra la llibertat sexual i posteriorment posat en llibertat provisional, un cop se li va prendre declaració. Va al·legar en el decurs de la mateixa que va ser un contacte íntim consentit però el factor determinant és la vulnerabilitat de la dona, amb una discapacitat de tipus intel·lectual. Un informe psiquiàtric haurà de determinar fins a quin punt podia acceptar de manera prou conscient els tocaments i serà un element fonamental de la instrucció.
Es tracta d’una treballadora que desenvolupa les funcions a l’hospital a través de l’empresa d’inclusió laboral de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell. Des de la institució van manifestar que estan fent acompanyament, donant suport i fent seguiment professional a la dona des que van ser coneixedors de la situació i que, de la mateixa manera, s’ha cooperat amb la policia en tot allò que se’ls ha sol·licitat. No van poder avançar si es prendrà alguna mesura de tipus legal des de l’organització.
L’afer ha sacsejat l’hospital que, com a institució, va indicar que ha actuat amb “la màxima diligència”.