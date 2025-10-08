Salut
La CASS finançarà les visites podològiques per a persones amb diabetis
La mesura entrarà en vigor el pròxim 3 de novembre i cobrirà fins a quatre consultes
El Govern ha aprovat l’ampliació de la cartera de serveis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per incloure el finançament públic dels actes de podologia ambulatòria destinats a les persones amb diabetis. La mesura aprovada pel Consell de Ministres a proposta de la titular de la cartera de Salut, Helena Mas, entrarà en vigor el pròxim 3 de novembre.
La incorporació té com a objectiu millorar la prevenció, la detecció precoç i el tractament de les complicacions podològiques associades a la diabetis mellitus, "una malaltia crònica d’elevada prevalença i impacte sanitari i social". El decret aprovat indica que la CASS cobrirà el 75% del cost de la visita anual de cribratge, valorada en 27,6 euros, per a totes les persones diabètiques. La visita permetrà determinar el nivell de risc de complicacions del peu, establint quatre nivells diferents. En funció d’aquest resultat, també es cobriran fins a quatre visites anuals de tractament podològic, amb un cost de 23 euros per sessió i amb una cobertura del 75%.
Els actes es realitzaran en coordinació amb la Unitat de Diabetis de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i amb els centres d’atenció primària, especialment en els casos de més complexitat. Els pacients hauran de disposar d’una prescripció mèdica feta pel metge referent, l’especialista que gestiona la diabetis o el personal d’infermeria dels centres d’atenció primària o de la Unitat de Diabetis de l’hospital per accedir a aquesta prestació. Aquesta nova cobertura no substitueix els serveis de podologia que s’ofereixen actualment a les persones majors de 65 anys als centres d’atenció primària, que continuaran funcionant amb normalitat.
Els actes s’hauran d’efectuar en consultoris de podologia amb professionals conveniats amb la CASS per poder accedir al finançament públic. En aquest sentit, el Govern ha modificat el Reglament d’acreditació dels professionals de la salut, de manera que els podòlegs que vulguin oferir aquest servei amb cobertura pública hauran de signar un conveni amb la CASS i estar prèviament acreditats pel Ministeri de Salut.