TRANSFORMACIÓ DIGITAL
El canvi a Tràmits escurça el temps d’espera i dona més qualitat al servei
Rossell destaca “la millora de l’experiència i de la satisfacció de l’usuari i les empreses”
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, va fer balanç ahir del primer mes de funcionament del nou espai de tràmits per a empreses, situat a l’edifici administratiu de Prat del Rull, així com de les millores implantades al servei de Tràmits de Govern. Segons va recordar, aquestes modificacions es van impulsar després d’un període de “descontentament ciutadà” detectat durant el juliol, “amb temps d’espera considerables”, va reconèixer Rossell. L’objectiu del Govern, va afegir, és “oferir una atenció més àgil i eficient tant a la ciutadania com al teixit empresarial, alhora que s’avança cap a una administració plenament digitalitzada”.
“Millorar l’atenció, reduir els temps d’espera i avançar cap a la digitalització del país”
En aquest sentit, el ministre va subratllar que un dels principals reptes és la digitalització dels tràmits, especialment dels vinculats a empreses, que abans d’acabar l’any han d’estar totalment disponibles a la seu electrònica. Les dades mostren un creixement molt significatiu en l’ús d’aquest canal. “L’any passat, a la seu electrònica, el mateix mes de setembre, es van realizar 365 tràmits. Aquest setembre en portem 2.000”, va destacar. A més, actualment hi ha més de 60.000 certificats digitals actius –53.068 de ciutadans i 7.130 de representants–, una xifra que confirma la consolidació d’aquesta eina com a mitjà habitual de comunicació amb l’administració.
“Les modificacions estan centrades a dividir els tràmits de la ciutadania i del teixit empresarial”
El nou espai habilitat a Prat del Rull ha rebut 2.456 tràmits relacionats amb empreses durant el seu primer mes de funcionament, mentre que el servei de Govern n’ha gestionat 4.959 per part de la ciutadania. Aquesta redistribució ha contribuït a descongestionar les instal·lacions més saturades i a reduir considerablement els temps d’espera. “Les modificacions, centrades a dividir els tràmits de la ciutadania i del teixit empresarial i a reforçar l’equip del servei, han permès reduir aquests temps d’espera de la ciutadania i les empreses, i millorar la qualitat i la satisfacció”, va explicar Rossell. Actualment, el temps d’espera amb cita prèvia és d’uns set minuts, una millora notable respecte a mesos anteriors. Tot i això, el ministre va reconèixer que encara hi ha marge de millora, especialment pel que fa a “les cites prèvies que estan sol·licitades on les persones no es presenten”, que representen entre el 30% i el 40% del total de cites prèvies que es demanen, i va avançar que ja s’està treballant en un pla per contactar amb aquestes empreses i optimitzar el servei.
365 sol·licituds electròniques rebudes el setembre de 2024
La millora del servei de Tràmits també ha anat acompanyada d’un reforç del personal, que ha passat d’11 a 19 efectius entre l’edifici administratiu i Prat del Rull, tot i que encara falta una plaça de coordinació per cobrir, i d’una simplificació dels procediments administratius, tant presencials com en línia. Aquesta simplificació s’ha traduït en una reducció molt significativa del nombre de formularis disponibles, que han passat de 1.350 a 527, amb la previsió d’arribar a poc més de 450 en els pròxims mesos. D’aquests tràmits, segons Rossell, l’objectiu també és reduir en un 20% la quantitat de paràmetres que es demanen a l’hora de fer sol·licituds, que ara mateix se situen en uns 15.000. Aquesta mesura, va explicar Rossell, “contribueix a una millor experiència de l’usuari i facilita la tramitació digital”, ja que simplifica els documents i requisits associats. Rossell també va voler posar en valor “la millora en la qualitat de l’atenció a l’usuari i l’acompanyament, que ara si que es pot fer a causa que no tenim un sistema tan tensionat com abans”. Per reforçar l’atenció a la ciutadania, el Govern ha ampliat els canals d’assistència a través del telèfon 875 700 per rebre ajuda a l’hora de completar tràmits en línia.
2.071 sol·licituds en línia rebudes el setembre de 2025
Segons Rossell, aquestes actuacions “formen part d’una estratègia més àmplia per millorar l’atenció, reduir els temps d’espera i avançar cap a la transformació digital del país”. El ministre va valorar positivament la resposta ciutadana i empresarial durant aquest primer mes de funcionament, i va assegurar que el Govern continuarà treballant “de manera contínua” per consolidar els avenços assolits i seguir millorant l’experiència de servei.