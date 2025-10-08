Medi ambient
Aprovats set plans de recuperació per protegir espècies en perill d’extinció
El Govern també ha licitat les obres de construcció del nou Centre de Recuperació de la Fauna
El Govern ha aprovat set nous plans de recuperació d’espècies de fauna en perill d’extinció, en el marc de les actuacions destinades a preservar la biodiversitat del país. Així ho ha anunciat aquest dimecres el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que ha destacat la importància de continuar avançant per “preservar la biodiversitat del país i frenar la seva regressió”.
Amb la nova incorporació, ja són 22 les espècies que disposen d’un pla de recuperació aprovat per l’Executiu. Els nous plans tenen com a objectiu analitzar la situació de cada espècie, identificar les causes del seu estat de vulnerabilitat i planificar les accions necessàries per conservar-ne les poblacions i els hàbitats. Les set espècies incloses en aquesta nova fase són: el gripau, la serenalla pallaresa , l’òliba, el xot, el duc, el mussol pirinenc i el gat fer.
Els plans han estat elaborats per experts i validats per la Comissió de Coordinació i Desenvolupament de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat (CENBA), que agrupa representants del Govern, dels comuns, del sector agrícola i ramader, de la FACIP, de les estacions d’esquí, d’associacions ecologistes, d’entitats de recerca i de federacions de vehicles motoritzats. L'Executiu ha obert a concurs públic l’aplicació dels set plans de recuperació, que s’activaran un cop adjudicats els contractes a les empreses seleccionades.
Paral·lelament, l’Executiu ha aprovat la licitació de les obres de construcció del nou Centre de Recuperació de la Fauna, una infraestructura considerada projecte d’interès nacional. El nou equipament substituirà l’actual centre situat a Santa Coloma i s’ubicarà prop del pont de Molleres, al peu de Racons (Canillo). El projecte respon a la necessitat de disposar d’unes instal·lacions modernes, funcionals i adaptades per a la cura, recuperació i alliberament dels animals salvatges en el seu entorn natural, segons ha indicat el Govern.