Festa Magna

Zapatero demana cinc milions pel fons de jubilació

El cap de Govern, Xavier Espot, rebutja fer "mimetisme" d'altres països

El president de la Federació d'Associacions de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, a la Festa Magna.

El president de la Federació d'Associacions de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, a la Festa Magna.Fernando Galindo

Publicat per
ANA
Escaldes-Engordany

Creat:

Actualitzat:

El president de la Federació d'Associacions de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, ha demanat aquest dimarts, en el marc del discurs que ha pronunciat durant la celebració de la Festa Magna, que el Govern faci una aportació de cinc milions d’euros del pressupost de l’any 2026 al fons de reserva de jubilació de la CASS. Una estratègia que, com ha comentat Zapatero, ja estan duent a terme altres països veïns.

Els padrins en el dinar de la festa magna.

Els padrins en el dinar de la festa magna.Fernando Galindo

El cap de Govern, Xavier Espot, ha respost que "aquí no hem de fer mimetisme d’altres països". "Ara mateix tenim una situació en què la branca és molt beneficiària i, per tant, no cal que hi destinem transferències. El primer dia que fos deficitària, està establert que és el Govern qui ha de cobrir, a través dels pressupostos generals de l’Estat, aquest dèficit any rere any", ha explicat Espot, qui ha assegurat que, per tant, "sempre s’acabaran pagant".

El cap de Govern, Xavier Espot, amb una padrina a la festa magna.

El cap de Govern, Xavier Espot, amb una padrina a la festa magna.Fernando Galindo

NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.

tracking