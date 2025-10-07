Festa Magna
Zapatero demana cinc milions pel fons de jubilació
El cap de Govern, Xavier Espot, rebutja fer "mimetisme" d'altres països
El president de la Federació d'Associacions de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, ha demanat aquest dimarts, en el marc del discurs que ha pronunciat durant la celebració de la Festa Magna, que el Govern faci una aportació de cinc milions d’euros del pressupost de l’any 2026 al fons de reserva de jubilació de la CASS. Una estratègia que, com ha comentat Zapatero, ja estan duent a terme altres països veïns.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha respost que "aquí no hem de fer mimetisme d’altres països". "Ara mateix tenim una situació en què la branca és molt beneficiària i, per tant, no cal que hi destinem transferències. El primer dia que fos deficitària, està establert que és el Govern qui ha de cobrir, a través dels pressupostos generals de l’Estat, aquest dèficit any rere any", ha explicat Espot, qui ha assegurat que, per tant, "sempre s’acabaran pagant".
NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.