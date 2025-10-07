Successos
Ferit un jove pel xoc de dues motocicletes a Sant Julià
L'accident ha tingut lloc a l’avinguda Francesc Cairat
Dues motocicletes han col·lidit avui a Sant Julià de Lòria. Els fets s’han produït al voltant de les 11.00 hores, quan una de les motos circulava de pujada i l’altra de baixada, segons testimonis del sinistre. Els fets han tingut lloc a l'alçada del número 11 de l’avinguda Francesc Cairat i els serveis d’emergència s’han desplaçat per atendre els motoristes implicats. Un dels afectats, de 20 anys, ha estat atès pel servei d’ambulància al mateix lloc de l’accident i ha estat traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se li han practicat diverses proves. Les lesions que presenta són de caràcter lleu, segons fonts sanitàries
La circulació a la via s’ha vist afectada durant la intervenció dels equips d’emergència, que han treballat per assistir els implicats i restablir el trànsit amb normalitat.