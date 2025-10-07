Mobilitat
El túnel de Pont Pla tanca les nits d'avui i demà per tasques de neteja del COEX
El Servei de Mobilitat recomana utilitzar vies alternatives com l’avinguda Fiter i Rossell o el túnel dels Dos Valires
El túnel de Pont Pla quedarà tancat al trànsit les nits del 7 i 8 d’octubre, entre les 22 h i les 6 h, a causa de tasques de neteja programades pel COEX, segons ha informat el Servei de Mobilitat. La circulació quedarà interrompuda en aquest punt i es recomana als conductors utilitzar vies alternatives, com l’avinguda Fiter i Rossell o el túnel dels Dos Valires, en funció de la destinació.