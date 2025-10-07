INTERIOR
Un total de 153 persones adquireixen la nacionalitat en el segon trimestre
Un total de 153 persones van adquirir la nacionalitat andorrana durant el segon trimestre de l’any, segons publica el departament d’Estadística. L’informe indica que 106 nous nacionals tenen plens drets i que 46 van obtenir la nacionalitat amb reconeixement provisional, i destaca que una persona va rebre el passaport “en virtut de les seves funcions professionals”.
46 dels nous andorrans tenen la nacionalitat provisional
Estadística assenyala que 103 dels nous andorrans han adquirit la nacionalitat per origen i els altres tres van acreditar la pèrdua de la seva nacionalitat anterior per accedir-hi per dret d’adquisició. L’informe especifica que durant el segon trimestre només es van registrar tres adquisicions de nacionalitat: dues per residència i una per matrimoni. I precisa que el 66,7% dels nous andorrans per residència són homes i el 33,3%, dones, procedents principalment de l’Argentina, Cuba i el Perú.