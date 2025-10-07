TAXES A LA IMPORTACIÓ
El tabac trenca la tendència a la baixa i augmenta al setembre
Els ingressos per importacions de tabac van experimentar un repunt destacat el mes de setembre, trencant per primera vegada enguany la tendència a la baixa. Segons dades del departament de Duana, es van recaptar 4,3 milions d’euros per aquest concepte, molt per sobre dels 1,5 milions del mateix mes del 2024. L’increment, del 175,6%, ha estat notable, però no suficient per capgirar la dinàmica anual.
La duana va recaptar el mes passat 4,3 milions
En l’acumulat de gener a setembre, els ingressos per tabac sumen 66,7 milions, un 34,43% menys que en el mateix període de l’any passat. Tot i el bon comportament puntual, el sector continua sent el principal responsable de la caiguda global dels ingressos per entrada de mercaderies, que han disminuït un 16,3% en relació amb el 2024.
Aquest setembre, el conjunt de les importacions va deixar 14,8 milions a les arques públiques, un 30% més que fa un any. Tanmateix, el total anual segueix per sota dels registres del curs anterior.