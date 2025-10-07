Transformació digital
La seu electrònica registra 2.000 tràmits al setembre, 1.300 més que l'any passat
El ministre Marc Rossell, ha destacat el bon funcionament del servei i un augment "de la qualitat de l’atenció presencial"
La seu electrònica de Govern ha registrat 2.000 tràmits aquest setembre, 1.300 més que el mateix mes del 2024. Així ho ha fet públic aquesta tarda el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, que ha explicat el resultat de les millores en el servei de tràmits. Segons paraules del ministre, aquestes modificacions van arribar a partir d’un descontentament ciutadà que es va fer palès durant el mes de juliol, "amb temps d’espera considerables", reconeix Rossell.
Un dels principals objectius en l'àmbit administratiu és la digitalització dels tràmits, sobretot els empresarials, que a final d’any han d’estar tots disponibles a la seu electrònica. Segons les dades que ha aportat Rossell "l'any passat, a la seu electrònica, al mateix mes de setembre, hi havia uns 300 tràmits que s'havien realitzat. Aquest setembre en portem 2.000".
El ministre ha explicat que les modificacions, centrades a dividir els tràmits de la ciutadania i del teixit empresarial i en reforçar l’equip del servei, "han permès reduir aquests temps d'espera de la ciutadania i les empreses i millorar la qualitat i la satisfacció. És cert que encara hem identificat algun punt que s'ha de millorar, com, per exemple, les cites prèvies que estan sol·licitades on les persones no es presenten, i aquí tenim també un pla d'acció per anar contactant aquestes empreses".