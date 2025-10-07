Política
El PS presenta 23 esmenes al Pla d’Estadística per millorar la qualitat de les dades
Els socialdemòcrates volen reforçar la recollida d’informació en àmbits com la demografia, l’habitatge o el mercat laboral
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS) ha presentat 23 esmenes al Projecte de llei del Pla d’Estadística 2026-2029, amb la voluntat de "garantir que Andorra disposi d’un sistema estadístic modern, àgil i al servei de la ciutadania", segons ha indicat el grup en un comunicat. El conseller general Pere Baró ha defensat la importància d’aquestes modificacions i ha destacat que “sense dades actualitzades, accessibles i fiables és impossible fer una bona diagnosi de la realitat i, per tant, és impossible legislar bé”. El PS vol impulsar una cultura política "basada en l’evidència, la transparència i el rigor, situant el coneixement al servei del progrés social i del benestar col·lectiu".
El grup parlamentari expressa que les esmenes proposades busquen reforçar la periodicitat i la qualitat de la informació en àmbits com la demografia, l’habitatge, el mercat laboral, la protecció social, la justícia, la igualtat i el medi ambient. L’objectiu és disposar d’indicadors més freqüents i útils que permetin als responsables polítics i a la ciutadania fer un seguiment transparent de l’evolució del país.