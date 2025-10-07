SUCCESSPS
Localitzat el cos d’una dona morta feia més d’una setmana
Un veí va alertar perquè feia dies que sentia pudor a l’immoble
Els serveis d’emergències van localitzar ahir al migdia el cos d’una dona que feia més d’una setmana que havia mort en un pis del centre d’Andorra la Vella. L’alerta va arribar provinent d’un veí del mateix immoble, que es queixava d’una forta pudor al pis de davant de casa seva, on vivia una parella. Una patrulla, formada per dos policies, van ser els primers a arribar al lloc dels fets, a l’avinguda Doctor Mitjavila, i en entrar a l’habitatge van localitzar el cos sense vida de la dona. Va ser llavors quan van saltar totes les alarmes i ràpidament va arribar el personal sanitari, acompanyat de bombers, policies de la unitat d’investigació, el metge forense i personal de la Batllia.
La parella havia viscut més de set dies amb el cos sense vida
Els investigadors van estar més de dues hores a l’immoble, fins que van constatar que la dona feia més d’una setmana que havia mort. Durant l’estona que va durar la investigació, la parella de la víctima va romandre retinguda per agents de la policia a l’entrada de l’edifici. L’home havia conviscut durant més de set dies amb el cos sense vida de la dona, sense avisar ningú, segons informen fonts properes al cas, que apunten que va quedar en llibertat després de constatar-se que es tractava d’una mort natural. El cos va ser retirat per bombers infermers vestits amb EPI i mascaretes per la pudor.
El cas està judicialitzat perquè així ho exigeix el procediment. La mort de la dona ha causat sorpresa entre el veïnat, ja que es tracta d’una família coneguda.