L'Associació de Joves en Risc impulsa dues activitats per sensibilitzar sobre la salut mental

L'entitat organitza una exposició de l’artista EFFY i la projecció del film "Un petit món"

Imatge del film que es projectarà en el marc de la iniciativa

Imatge del film que es projectarà en el marc de la iniciativa

Redacció

L’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) ha programat aquest mes d’octubre dues activitats culturals per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental i posar el focus en "la necessitat de dedicar més recursos a la prevenció i l’atenció emocional, especialment entre infants i joves", segons ha indicat en un comunicat.

Les propostes inclouen l’exposició “Ofegant-me o aprenent a nedar”, de l’artista EFFY (Anna Simonet), i la projecció de la pel·lícula “Un petit món”. Els actes s’emmarquen dins la campanya de sensibilització sobre l’assetjament escolar que ADJRA va iniciar el passat mes de març i que va continuar al setembre amb la publicació del llibre “El silenci de la broma”, de Sylvette Lluch.

L’exposició d’EFFY es podrà visitar del 6 al 10 d’octubre al Hive Five d’Andorra la Vella i ofereix una mostra pictòrica i emocional que explora la relació entre les emocions i l’aigua com a metàfora del procés de superació personal i del malestar mental. La iniciativa destinarà part dels beneficis a projectes d’ADJRA en favor dels joves en situació de vulnerabilitat.

La mostra incorporarà dos tallers gratuïts sota el títol “La pell com a pinzell”, el 8 i 9 d’octubre, a les 17 hores. La projecció de la pel·lícula “Un petit món”, tindrà lloc als Cinemes Carlemany, el dijous 16 d’octubre de 2025 a les 19.30 h, amb entrada lliure fins a completar aforament.

Tràiler de la pel·lícula

El projecte ha comptat amb la participació d’escoles, artistes i professionals, i ha sumat noves col·laboracions amb BOMOSA i Inlingua gràcies al 2n Fòrum Andbus Solidari. “Les emocions dels joves no poden esperar. Cal més sensibilització, però també més recursos i espais segurs per escoltar i acompanyar-los”, ha afirmat Sandra Cano, presidenta d’ADJRA.

