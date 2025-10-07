Esdeveniments
L'Associació de Joves en Risc impulsa dues activitats per sensibilitzar sobre la salut mental
L'entitat organitza una exposició de l’artista EFFY i la projecció del film "Un petit món"
L’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) ha programat aquest mes d’octubre dues activitats culturals per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental i posar el focus en "la necessitat de dedicar més recursos a la prevenció i l’atenció emocional, especialment entre infants i joves", segons ha indicat en un comunicat.
Les propostes inclouen l’exposició “Ofegant-me o aprenent a nedar”, de l’artista EFFY (Anna Simonet), i la projecció de la pel·lícula “Un petit món”. Els actes s’emmarquen dins la campanya de sensibilització sobre l’assetjament escolar que ADJRA va iniciar el passat mes de març i que va continuar al setembre amb la publicació del llibre “El silenci de la broma”, de Sylvette Lluch.
L’exposició d’EFFY es podrà visitar del 6 al 10 d’octubre al Hive Five d’Andorra la Vella i ofereix una mostra pictòrica i emocional que explora la relació entre les emocions i l’aigua com a metàfora del procés de superació personal i del malestar mental. La iniciativa destinarà part dels beneficis a projectes d’ADJRA en favor dels joves en situació de vulnerabilitat.
La mostra incorporarà dos tallers gratuïts sota el títol “La pell com a pinzell”, el 8 i 9 d’octubre, a les 17 hores. La projecció de la pel·lícula “Un petit món”, tindrà lloc als Cinemes Carlemany, el dijous 16 d’octubre de 2025 a les 19.30 h, amb entrada lliure fins a completar aforament.
El projecte ha comptat amb la participació d’escoles, artistes i professionals, i ha sumat noves col·laboracions amb BOMOSA i Inlingua gràcies al 2n Fòrum Andbus Solidari. “Les emocions dels joves no poden esperar. Cal més sensibilització, però també més recursos i espais segurs per escoltar i acompanyar-los”, ha afirmat Sandra Cano, presidenta d’ADJRA.