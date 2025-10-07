SALUT
Inici de la campanya de vacunació contra la grip en persones majors de 60 anys
El ministeri de Salut va donar ahir el tret de sortida a la campanya de vacunació contra la grip, que s’allargarà fins al 31 de gener del 2026. El ministeri recorda que està dirigida a les persones majors de 60 anys i a aquelles de menor edat que presentin factors de risc, tot i que la campanya també inclou els professionals que poden transmetre la malaltia a persones vulnerables, com ara el personal de centres sociosanitaris, serveis comunitaris essencials o treballadors i interns del centre penitenciari, i recorda que la seva organització seguirà el mateix model que en anys anteriors.
La vacuna es pot administrar amb cita prèvia als centres d’atenció primària, mentre que els menors de 60 anys amb risc han de presentar una recepta del seu metge. El Govern ha adquirit 7.900 dosis, amb un cost total aproximat de 90.000 euros.