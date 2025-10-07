Reconeixement
Creu dels Set Braços per a Joan-Enric Vives
La distinció reconeix més de vint anys de servei al país i a les seves institucions
El Govern i el Consell General han concedit avui al vespre la Creu dels Set Braços a Joan-Enric Vives i Sicília, qui ha estat copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell durant més de dues dècades. L’acte s’ha celebrat al claustre dels Miralls del Santuari de Meritxell i ha comptat amb la presència de nombroses autoritats del país, familiars i representants de la societat civil.
El cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general, Carles Ensenyat, han destacat “la contribució exemplar, lleial i desinteressada” de Vives al Principat i a les seves institucions, segons ha indicat l'executiu en un comunicat. Espot ha subratllat que l’excopríncep episcopal “ha estat durant dues dècades una figura clau, garantint l’equilibri institucional, el respecte a l’autogovern i la sobirania popular”. També ha posat en relleu “el seu compromís amb la justícia social, la solidaritat i la dignitat de totes les persones que viuen a Andorra”, així com “el seu interès constant per les qüestions educatives, socials i sanitàries”.
Ensenyat ha remarcat el paper de Vives en la continuïtat històrica del coprincipat, una institució que, segons ha dit, “s’ha demostrat vital per Andorra al llarg dels segles”. El síndic ha recordat que el mandat de Vives “ha coincidit amb episodis decisius de la història recent del país, com la consolidació de la Carta Magna i l’adaptació a un món canviant”.
Nascut a Barcelona el 1949, Vives es va incorporar com a bisbe coadjutor d’Urgell el 2001, i va ser nomenat copríncep episcopal d’Andorra el 12 de maig del 2003. El 31 de maig del 2025, Josep-Lluís Serrano Pentinat va prendre el relleu com a bisbe d’Urgell i copríncep del Principat.