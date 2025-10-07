SALUT MENTAL
El Govern eleva a 4 els suïcidis evitats des de la creació de la Línia Verda
La ministra Mas afegeix que el telèfon ha atès 91 trucades des de la seva implementació
La ministra de Salut, Helena Mas, va donar a conèixer ahir les dades actualitzades de la Línia Verda, el servei gratuït per a la prevenció de conductes suïcides, que ha registrat 91 trucades i quatre temptatives de suïcidi des de la creació, el setembre del 2023 –una més del que es coneixia fins ara. La ministra es va mostrar satisfeta per la funció de l’eina, destacant que “hem pogut salvar quatre vides gràcies al telèfon aquest any”. També va informar que el xat de suport emocional ha atès 65 usuaris, amb 197 converses i més de 4.000 missatges des de final d’octubre del 2023. A més, va presentar l’última actualització del Pisma, que ja compta amb nou accions completades, 38 en marxa o de continuïtat i 15 encara pendents, la majoria en l’àmbit de la recerca.
La ministra va anunciar les dades durant la presentació de l’estratègia nacional de lluita i prevenció del suïcidi, una de les mesures previstes dins el pla integral de salut mental i addiccions (Pisma), amb l’objectiu de “prevenir i reduir les conductes suïcides”, segons va declarar Mas. El pla, que es basa en tres línies prioritàries –sensibilització, prevenció i intervenció– i quatre eixos d’actuació: vigilància, formació, coordinació i innovació, vol posar l’atenció amb el ciutadà al centre i fer èmfasi en la importància de “parlar sobre la salut mental i lluitar contra l’estigma”.
La secretària d’Estat en Salut, Cristina Pérez, va explicar que el pla inclourà 25 accions i tindrà una vigència de cinc anys, amb revisions periòdiques per avaluar-ne l’efectivitat. El Govern va detallar que l’estratègia ja s’ha presentat a la Taula de salut mental, a la qual s’han incorporat representants de la Federació de la Gent Gran, l’Associació de Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria, l’Associació Professional d’Educadors i Educadores Socials i del pla nacional contra les drogodependències. Un cop superada la fase de participació ciutadana –en què es recolliran aportacions d’associacions i entitats–, es podrà aprovar de manera definitiva. Segons la ministra Mas, això “podria ser a partir del novembre”. A més, la titular de Salut també va aprofitar la intervenció per presentar el calendari de l’octubre envers el Mes de la salut mental, amb activitats dirigides a tots els públics.