La Fundació ONCA inaugura el desè cicle Cambra Romànica amb un concert dedicat a Haydn
El recital se celebrarà al Santuari de Meritxell el 25 d'octubre a les 18 hores
La Fundació ONCA, emparada pel Govern d’Andorra i Creand Fundació, inaugura el desè cicle Cambra Romànica amb un concert que tindrà lloc el dissabte 25 d’octubre, a les 18 hores, al Santuari de Meritxell. El violoncel·lista andorrà Daniel Claret hi actuarà com a solista i director, amb Jaume Guri com a concertino convidat, sota la direcció de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA). El programa estarà dedicat a Joseph Haydn, amb tres obres destacades: el Concert núm. 1 per a violoncel i orquestra en Do major, la Simfonia núm. 45 "Dels adeus" i el Presto de la Simfonia núm. 59 "Del foc".
Segons Claret, el concert "és molt especial perquè vaig entrar a la Jonca amb 13 anys i 25 anys més tard estic liderant un projecte amb l’ONCA". Les entrades es poden adquirir a 15 euros per al públic general, 5 euros per als socis del cicle i de manera gratuïta per als menors de 18 anys. L’acte compta amb la col·laboració de l’Associació dels Amics del Cambra Romànica i del comú de Canillo.