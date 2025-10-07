CANVI A LA NORMATIVA

Els amos de gossos que fereixin bestiar hauran de pagar els danys

El Govern impulsa una reforma de la Llei de tinença d’animals que obligarà els propietaris a compensar els ramaders

Una persona amb el gos en una fira del bestiar.

Una persona amb el gos en una fira del bestiar.Fernando Galindo

Sergi Gil
Andorra la Vella

No són pocs els ramaders que tenen conflictes amb propietaris incívics perquè entren amb els seus animals deslligats en terrenys privats, ocasionant perjudicis en l’activitat ramadera, tal com va exposar el Diari a l’edició d’ahir. Alguns fins i tot han patit atacs al bestiar, com és el cas de Neus Mas, de casa Llumeneres, que va explicar com va perdre un corder per les mossegades d’un gos. Per posar-hi remei, el Govern treballa una reforma de la Llei de tinença i control d’animals de companyia que establirà que el propietari d’un gos que mati o fereixi un animal de renda estarà obligat a pagar una compensació al propietari.

La problemàtica sanitària és una altra derivada i en aquest cas es considera clau el foment del civisme amb campanyes específiques, però també que els comuns habilitin més espais exclusius per a gossos. El Govern, segons fonts coneixedores, admet que el que denuncien en aquest cas els ramaders d’Ordino és un problema al qual cal posar solucions. Als prats més propers als nuclis urbans, l’executiu ha posat rètols en què s’informa els propietaris de la prohibició de l’accés amb gossos i de les multes previstes a la llei per als infractors, de fins a 300 euros. Però els ramaders consultats pel Diari van lamentar que hi ha incívics que en fan cas omís. Andorra té uns 9.500 gossos censats.

La importància de desparasitar el gos

Una altra part de la problemàtica dels ramaders són els propietaris de gossos que no recullen els excrements dels seus animals. Encara que estiguin al camp i no pugui semblar un problema, això pot comportar que animals com les vaques s’infectin i hagin de ser sacrificades. El paràsit Nespora es troba a les excrecions de gossos infectats i pot provocar la infertilitat permanent de les vaques. De fet, Jael Pozo, presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra, remarca la gran importància de fer pedagogia perquè els tutors de mascotes vegin la importància de desparasitat internament els seus animals per poder fer un control i fins i tot erradicar certes malalties, com la que provoca el paràsit de la Nespora. Actualment, encara no existeix una vacuna per al paràsit i molts ramaders es veuen amb l’obligació de sacrificar part del seu ramat per reduir el risc d’infecció perdent en el procés molt de temps i diners en vaques de substitució, o per no poder destinar l’animal a la producció de carn a causa de la carn infectada. Aquestes excrecions infectades també tenen un gran impacte al medi.

