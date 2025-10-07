CANVI A LA NORMATIVA
Els amos de gossos que fereixin bestiar hauran de pagar els danys
El Govern impulsa una reforma de la Llei de tinença d’animals que obligarà els propietaris a compensar els ramaders
No són pocs els ramaders que tenen conflictes amb propietaris incívics perquè entren amb els seus animals deslligats en terrenys privats, ocasionant perjudicis en l’activitat ramadera, tal com va exposar el Diari a l’edició d’ahir. Alguns fins i tot han patit atacs al bestiar, com és el cas de Neus Mas, de casa Llumeneres, que va explicar com va perdre un corder per les mossegades d’un gos. Per posar-hi remei, el Govern treballa una reforma de la Llei de tinença i control d’animals de companyia que establirà que el propietari d’un gos que mati o fereixi un animal de renda estarà obligat a pagar una compensació al propietari.
La problemàtica sanitària és una altra derivada i en aquest cas es considera clau el foment del civisme amb campanyes específiques, però també que els comuns habilitin més espais exclusius per a gossos. El Govern, segons fonts coneixedores, admet que el que denuncien en aquest cas els ramaders d’Ordino és un problema al qual cal posar solucions. Als prats més propers als nuclis urbans, l’executiu ha posat rètols en què s’informa els propietaris de la prohibició de l’accés amb gossos i de les multes previstes a la llei per als infractors, de fins a 300 euros. Però els ramaders consultats pel Diari van lamentar que hi ha incívics que en fan cas omís. Andorra té uns 9.500 gossos censats.