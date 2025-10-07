Esdeveniments
Diversand celebra una setmana d'activitats per la visibilitat del col·lectiu LGBTIQA+
L’associació impulsa les jornades amb el suport del Govern, el comú d’Andorra la Vella i GayAndorra
L’associació Diversand ha organitzat una setmana d’activitats del 11 al 19 d’octubre per promoure la visibilitat, la inclusió i la cohesió del col·lectiu LGBTIQA+ al Principat. La iniciativa compta amb la col·laboració del Govern, el comú d’Andorra la Vella i GayAndorra, i pretén "promoure la visibilitat, la inclusió i la cohesió del col·lectiu", segons ha informat l'entitat en un comunicat.
El programa començarà el dissabte 11 d’octubre amb la “Passejada diversa”, coincidint amb el Dia Internacional de la Sortida de l’Armari. El Centre Cultural La Llacuna acollirà el divendres 17 d’octubre, Dia per la Despatologització Trans, la taula rodona “Infància i adolescència trans”, a les 18.30 h. L’espai reunirà Carolina Marzá (mare d’una nena trans, coneguda com a Mamá de Cloe a xarxes), Brianna Brillith, Laura Scarrone (psicòloga) i Nieves Calvo (presidenta de Diversand), sota la moderació de Clàudia Cunill.
El dissabte 18 d’octubre, també a La Llacuna, s’ha programat el contacontes i taller “Contes sense històries”, a càrrec de La Tribu Juganera. L’activitat està adreçada a tots els públics i convida a reflexionar sobre la diversitat mitjançant el joc i la imaginació. La setmana culminarà el diumenge 19 d’octubre amb l’espectacle “Gai i Figura!”, una comèdia gamberra de temàtica LGBTIQA+ amb tocs musicals, creada i interpretada per Dd Fernández, coneguda com a Princesa d’Escaldes. La funció tindrà lloc a les 19.00 h a l’Espai Sociocultural Punt de Fuga, amb entrades a 10 euros i reserves disponibles al +376 382 522.
Les places són limitades a totes les activitats. Les persones interessades poden obtenir més informació o reservar plaça a través de l’Instagram de Diversand o escrivint al correu info.diversand@gmail.com.