SUCCESSOS
La defensa descarta demanar un nou informe sobre l’acusada de filicidi
El peritatge sobre el seu estat de salut mental va ser elaborat per dos psiquiatres
L’informe psiquiàtric de la dona acusada de matar la filla a Coll de Nargó amb una sobredosi de fàrmacs conclou que era plenament conscient dels seus actes i tenia les capacitats inalterades, tot i patir un trastorn de la personalitat de Clúster B i una depressió major recurrent. Segons fonts properes a la investigació, l’informe ha estat elaborat per dos psiquiatres i no per un forense, com en altres casos, fet que el converteix en una avaluació “molt més garantista” i que, apunten, no deixa marge a reinterpretacions, descartant així que es demani un nou peritatge, segons declara la defensa. La dona, que s’ha mostrat indiferent des del primer moment, continua en presó preventiva al centre penitenciari de Ponent.
Els fets es remunten al 8 de novembre de l’any passat, quan els mossos d’esquadra de la Seu d’Urgell van iniciar la recerca de la dona i la seva filla després de la denúncia per desaparició. Dues jornades més tard, el 10 de novembre, els agents van localitzar la dona a Coll de Nargó i, poc després, van trobar el cos sense vida de la menor, de sis anys, en una bardissa d’una granja allunyada del nucli urbà, entre el parc de bombers voluntaris i el cementiri del municipi. Segons les primeres informacions, la dona també hauria intentat suïcidar-se sense èxit amb la mateixa medicació que hauria administrat a la nena.