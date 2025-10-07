Salut
Creand Fundació organitza una jornada sobre la prevenció de l’obesitat
La sessió tindrà lloc l'11 d'octubre i estarà dirigida per la nutricionista i dietista, Katia Durich
Creand Fundació i la Federació Andorrana Special Olympics, amb la col·laboració de Lions Clubs International Foundation, organitzen la jornada “La prevenció, el millor tractament contra l’obesitat!”. La sessió formativa està dedicada a "empoderar les persones respecte a la cura de la seva salut", segons explica l'entitat en un comunicat. L’activitat tindrà lloc el dissabte 11 d’octubre, de 10 a 13.30 h, a l’edifici Creand.
La jornada serà dirigida per la nutricionista i dietista, Katia Durich, i es dividirà en dues parts amb torns de preguntes. La sessió abordarà què significa menjar bé, quins aliments afavoreixen la salut física i mental, i com prevenir malalties i millorar l’estat d’ànim amb una bona alimentació. Durich també tractarà les causes de la major predisposició a l’obesitat entre les persones amb discapacitat intel·lectual, així com la relació entre alimentació i rendiment esportiu, destacant la importància de mantenir una bona composició corporal en termes de massa muscular, percentatge de greix i hidratació.
La sessió inclourà un apartat pràctic dedicat a interpretar les etiquetes dels productes alimentaris i oferirà eines i receptes per aplicar els coneixements apresos a la vida quotidiana. Les persones interessades a assistir-hi poden inscriure’s al telèfon 88 88 88 abans del 10 d’octubre.
La iniciativa forma part del programa “La salut al dia” de Creand Fundació, una línia de treball que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones afectades per malalties de gran impacte social, així com la dels seus familiars i cuidadors, mitjançant conferències, tallers i materials divulgatius elaborats amb professionals i associacions del sector.