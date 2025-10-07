World Chasmpionships of Warhammer
Andorra tindrà quatre representants als jocs internacionals de miniatures
La cita, que se celebrarà del 6 al 9 de novembre, reunirpa més de 350 participants de 40 països
Andorra participarà per primera vegada als World Championships of Warhammer, el màxim esdeveniment internacional de jocs de miniatures organitzat per Games Workshop, que reuneix els millors jugadors del món de Warhammer 40,000, Kill Team, Age of Sigmar i altres disciplines. La competició se celebrarà del 6 al 9 de novembre i comptarà amb més de 350 participants de més de 40 països.
Andorra hi estarà representada per tres jugadors de Warhammer 40,000 i un de Kill Team, en una fita que consolida la presència del país dins l’escena internacional dels wargames. Els World Championships, considerats la culminació de la temporada mundial de tornejos oficials, combinen competició, retransmissions en directe i activitats paral·leles que atrauen milers d’aficionats arreu del món.