Un menor i dos motoristes ferits en tres accidents de trànsit

Els sinistres van tenir lloc al Pas de la Casa, Escaldes-Engordany i la Massana

Tres persones van resultar ferides ahir en tres accidents de trànsit registrats en diferents punts del país, segons ha informat la policia. El primer avís es va rebre a les 10.48 hores al carrer general número 2, al Port d’Envalira, al Pas de la Casa. El sinistre va implicar un únic turisme amb matrícula francesa i el passatger, de 17 anys, va resultar ferit.

El segon accident es va produir a les 14.00 hores a l’avinguda Consell de la Terra, a Escaldes-Engordany. Una motocicleta amb matrícula del Principat va patir una sortida de via, i tant el conductor, un home resident de 23 anys, com el passatger, un home no resident de 21 anys, van resultar ferits.

Els fets del tercer sinistre van tenir lloc a les 16.01 hores a l’avinguda de Sant Antoni número 47, a la Massana. Els implicats van ser un turisme amb matrícula espanyola i una motocicleta del Principat. El conductor de la motocicleta, un home resident de 36 anys, va resultar ferit. Els quatre afectats en els sinistres van rebre l'alta el mateix dia.

