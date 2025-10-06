Estadística
Les matriculacions augmenten fins a 467 vehicles al setembre, 89 més que el 2024
El nombre de nous vehicles augmenta un 23,5% respecte al setembre de l'any anterior
Les matriculacions de vehicles al Principat van arribar a 467 unitats durant el mes de setembre, 89 més que en el mateix mes de l’any anterior. Aquesta xifra representa un augment del 23,5%, segons dades d'Estadística. Les categories que van registrar variacions positives són “Altres” (+233,3%), “Camions i Camionetes” (+94,4%) i “Turismes” (+19,0%). La categoria de “Motocicletes i Ciclomotors” va presentar una variació negativa del -6,7%.
El període comprès entre gener i setembre ha registrat 3.934 matriculacions, un 8,9% més que en el mateix període del 2024, quan se’n van registrar 3.613. Totes les categories mostren increments: “Turismes” amb 215 unitats més (+8,8%), “Altres” amb 44 més (+69,8%), “Camions i Camionetes” amb 37 més (+10,7%) i “Motocicletes i Ciclomotors” amb 25 més (+3,3%).
En el conjunt dels últims dotze mesos, les matriculacions totals s’han situat en 5.241 vehicles, un augment del 7,0% respecte al mateix període anterior, en què se’n van matricular 4.900.