POLÍTICA
SDP vol impulsar un gran acord polític nacional
Progressistes-SDP va celebrar dissabte el consell nacional, una trobada centrada a analitzar la situació política i social del país i formular propostes en àmbits clau, com ara l’habitatge, la sanitat, la mobilitat i les relacions amb la Unió Europea.
El president de la formació, Josep Roig, va obrir la jornada amb la ponència Andorra: diagnosi i set reptes inajornables, en què va qualificar el moment actual com una “crisi estructural” que requereix “decisions valentes i immediates”. Roig va assenyalar com a principals problemes el desordre sistèmic, la crisi d’habitatge, la precarització del mercat laboral, l’esgotament del Govern i l’avenç del populisme de dretes.
En aquest context, Roig va presentar set reptes prioritaris per al país: regulació de l’habitatge, reforma del model de creixement, celebració d’un referèndum sobre l’acord d’associació amb la UE, reformes redistributives de les pensions, un pla nacional de sanitat, diversificació econòmica i reforma institucional. Va defensar la necessitat d’impulsar un gran acord polític nacional, que podria incloure fins i tot un govern de concentració. L’excap de Govern Jaume Bartumeu va lamentar la manca de claredat i pedagogia de l’executiu amb l’acord d’associació.